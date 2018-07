Offerte del’estate 2018 di Sky Tv e Mediaset Premium a confronto. Le migliori soluzioni per vedere Serie A, Champions League, Europa League e i migliori film

Sky sfida Mediaset Premium, offerte estate 2018: i migliori pacchetti sport e cinema | Ecco come vedere la Serie A

Manca meno di un mese all’inizio della Serie A e, dopo l’avvento della nuova piattaforma Dazn, gli appassionati di calcio che stanno attendendo con grande trepidazione il ritorno del campionato italiano hanno già una certezza: per poter guardare tutte le partite della Serie A dovranno pagare una cifra superiore rispetto a quella versata lo scorso anno.

Dopo l’accordo stipulato con Mediaset, Dazn ha trovato l’intesa anche con la piattaforma satellitare di Murdoch: l’app di Dazn sarà integrata su Sky Q e, dunque, gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League. Sky, inoltre, offrirà delle “condizioni vantaggiose” ai propri abbonati per l’acquisto di ticket che consentono di accedere ai contenuti di Dazn: si parla di uno sconto di 2 euro rispetto all’originale offerta, passando dai 9,90 euro mensili ai 7,90 euro.

Offerte Sky tv Estate 2018

La soluzione base della tv di Murdoch per il digitale terrestre costa 19,90 euro al mese per i primi sei mesi e 29,90 euro dal settimo in poi. Il pacchetto include:

Sky Tv (5 canali Sky + 8 canali Premium)

Sky Sport (2 canali)

Sky Calcio, che permette di vedere 7 delle 10 partite di Serie A in programma ogni giornata di campionato.



L’attivazione prevede un costo una tantum di 29 euro. Come spiegato sopra, ogni cliente Sky avrà la possibilità di vedere le altre tre partite trasmesse da Dazn, sottoscrivendo dei ticket a prezzi scontati.

Il pacchetto per la fibra ottica è offerto da Sky Tv al costo di 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi e di 49,60 dal mese successivo. Il pacchetto include:

Sky Tv, Sky Famiglia

Sky Calcio e un pacchetto a scelta tra Cinema e Sport.

Il servizio, che richiede un costo iniziale di 49 euro, comprende anche le tecnologie: Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus

Il pacchetto per il satellite, invece, ha un costo mensile di 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi e di 49,60 dal mese successivo, ai quali vanno aggiunti 99 euro di attivazione una tantum. L’offerta include:

Sky Tv,

Sky Famiglia

Sky Calcio e un pacchetto a scelta tra Cinema e Sport.

Il servizio include nel prezzo anche le tecnologie: Sky HD e 4K HDR, Sky On Demand, Sky Q Black e Sky Go Plus.

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte Mediaset Premium dell’estate 2018 […].