Sky Soundbox è ufficialmente acquistabile in Italia. Reso noto anche il listino dei prezzi del’impianto audio per abbonati e non. Tutti i dettagli

Sky Soundbox disponibile sul mercato: ecco quanto costa il soundbar per abbonati e non

Dopo aver lanciato Sky Q Black, e prima di ufficializzare, a ottobre, il controllo vocale, la compagnia di Rupert Murdoch ha fatto esordire anche sul mercato italiano Sky Soundbox, il soundbar di proprietà con Devialet. Il dispositivo consiste in 6 woofer da 7,62 cm e da 3 trasduttori full-range da 5,08 cm collegati in Wi-Fi al dispositivo, delle dimensioni di 37,5 x 21 x 9,5 cm.

La tecnologia è all’avanuardia e, dopo il lancio in Inghilterra, è giunta da qualche giorno anche in Italia. Il prezzo di listino è di:

399 euro per gli abbonati Sky da meno di 6 anni

349 euro per gli abbonati Sky da più di 6 anni

599 euro per i non abbonati Sky

Si tratta, in pratica, di un impianto audio collegato allo schermo tramite cavo HDMI (compatibili solo con decoder Sky) e in wireless con i woofer. La tecnologia è in grado di supportare i formati Dolby Digital, Dolby Digital Plus e, inoltre, è dotato di meccanismo di regolazione automatica del volume, per offrire sempre le migliore prestazioni di riproduzione audio in relazione al contenuto visualizzato.