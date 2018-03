Smartphone: quali i più dannosi? Lo dice il SAR

Smartphone: quali i più dannosi? Ovviamente tutti i cellulari emettono radiazioni e non fanno bene al nostro cervello e la nostra salute, ma individuare quelli che “risultano essere i peggiori” non è semplice. Secondo il SAR, nel 2017 sul podio degli smartphone meno pericolosi, abbiamo Samsung Galaxy A5 con 0,290 W/Kg, preceduto dall’Asus Zenfone 3 con 0,278 W/Kg, al primo posto troviamo Samsung Galaxy S7 Edge con 0,264 W/Kg. Secondo il SAR esistono però anche dei cellulari noti per essere i peggiori, poiché sembrano emettere maggiori radiazioni che risultano gravemente dannose per la nostra salute. Questi secondo la lista sono: l’Honor 8 con 1,5 W/Kg, Huawei P9 con 1,43 W/Kg ed infine l’iPhone 7 con 1.38 W/Kg. Questa costituisce una ricerca e l’elenco è stato attribuito dal SAR per l’anno 2017. […]