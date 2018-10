Sondaggi politici elettorali, rilevazioni 15-21 ottobre 2018: M5S accorcia sulla Lega

Per SWG di La7 del 15 ottobre, il MoVimento 5 Stelle e la Lega calano: i grillini perdono oltre 1 punto rispetto alla scorsa settimana, attestandosi ora al 28,1%; calo di mezzo punto per il Carrozzio, ora al 30,5%. Non ne approfitta però il Pd che, anzi, lascia un decimo di punto per strada e si attesta ora al 17,1%. Forza Italia lascia per strada 0,3 punti e si attesta all’8%. Ne approfittano DdI e Liberi e Uguali, che incrementano entrambi dello 0,6% attestandosi, rispettivamente, al 4,1 e al 2,9%.