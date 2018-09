Arriva una promozione interessante destinata a tutti gli studenti over 18. Spotify premium disponibile per tre mesi a meno di 1 euro.

Spotify Premium, offerta per studenti a soli 0,99 euro al mese | Info e dettagli Spotify For Students

Spotify punta con decisione sul target dei giovanissimi e, con l’obiettivo di aumentare il bacino di utenti under 25, lancia la nuova promozione Spotify for Students. L’offerta è rivolta a tutti i ragazzi che hanno già compiuto il 18imo anno di età e che, fino ad ora, non hanno mai attivato un account premium, neppure usufruendo del mese di prova gratuito proposto dalla piattaforma di streaming musicale più nota al mondo.

L’offerta è attivabile già da adesso e fino al 28 ottobre 2018, può essere attivata da tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti alle scuole superiori o all’università e permette di attivare la versione Premium del servizio al costo speciale di 0,99 euro per 3 mesi.

Non solo, al termine del trimestre in promozione, l’abbonamento potrà essere mantenuto attivo al costo di 4,99 euro al mese anziché al prezzo standard di 9,99 euro mensili.