Stazione spaziale cinese: frammenti caduti nell’oceano pacifico. La storia. Apprensione in zona

Stazione spaziale cinese: frammenti caduti nell’oceano Pacifico. La storia – Da tempo, mesi ormai che se ne parla ed eccola arrivata. Dopo 2.375 giorni e 21 ore in orbita, la stazione spaziale cinese Tiangong 1 ha concluso la sua caduta libera sul Pacifico, rientrando nell’atmosfera. Il rientro nell’atmosfera della Tiangong 1 è avvenuto alle 2:16 italiane sul Pacifico meridionale, secondo i dati rilevati dalla rete di Sorveglianza spaziale che fa capo al Comando strategico Usa e grazie al coordinamento con la sorveglianza attiva in altri Paesi, come l’Italia, accanto a Canada, Australia, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud. […]