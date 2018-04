Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018: problemi ai server, continuano i disservizi

Telegram down, oggi, domenica 29 aprile 2018: l’app è inutilizzabile da ore

Agg. ore 11:29 Telegram, con un comunicato, ha spiegato la natura del problema: «C’è stata un’interruzione di energia che ha coinvolto alcuni server che si trovano ad Amsterdam, causando l’interruzione del servizio in gran parte dell’Europa, della Russia, del Medio Oriente e del Nordafrica. Siamo al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi terremo aggiornati». Pavel Durov, fondatore e ceo di Telegram, si era affrettato a spiegare cosa è successo: «C’è un massiccio surriscaldamento nei server che potrebbero causare problemi di connessione agli utenti europei nelle prossime due ore. Ci scusiamo per l’inconveniente, stiamo risolvendo il problema».

Una domenica di segnalazioni per Telegram Down, già dalle 2:00 del mattino di oggi 29 aprile. Sono arrivate diverse segnalazioni del down dell’app di messaggistica istantanea. Da diverse ore non è più possibile inviare o ricevere messaggi, oppure inviare file multimediali. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo. Si tratta di uno dei più duraturi disservizi segnalati in questi ultimi mesi, il servizio di messaggistica istantanea concorrente di WhatsApp sembra avere seri problemi di connettività. Il disservzio non ha colpito solo l’Italia, ma l’intera Europa.