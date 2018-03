Telegram down, l’app non funziona oggi, giovedì 29 marzo 2018 in Italia.

Telegram down in Italia oggi 29 marzo 2018: individuato il problema

Problemi con l’app Telegram oggi, giovedì 29 marzo 2018. Gli utenti hanno segnalato malfunzionamenti dalle ore 10:30 di stamane. Telegram è down in Italia, ma anche in altri Paesi europei e del Medio Oriente. Su Twitter, l’azienda ha pubblicato questo messaggio: “Una interruzione di corrente in un cluster di server di Telegram sta causando problemi in Europa. Stiamo lavorando per risolvere, per quanto ci compete. ”

Telegram non funzionerebbe attualmente in Italia, Ucraina, Russia, Bielorussia, Germania, ma nemmeno in Pakistan ed in altri Paesi del Medio Oriente. Proprio lo scorso 22 marzo, l’app aveva festeggiato il raggiungimento di 200 milioni di utenti attivi in un mese. Whatsapp (la diretta concorrente, di proprietà di Facebook), al mese, ha un un miliardo e mezzo di utenti attivi. […]