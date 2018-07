TIM va all’attacco di Tre Italia: 1000 minuti e 50 Giga per gli attuali clienti 3 | Costi e dettagli della promozione

Offerte TIM per clienti Vodafone e Wind – Tim ha deciso di lanciare anche altre offerte rivolte ai clienti di altri operatori. Eccole nel dettaglio:

Offerte per chi passa a TIM da Vodafone:

– Ten One Go News + 27 GB free al costo di 10 euro al mese per tutta la durata del contratto – salvo rimodulazioni – e comprende:

Minuti illimitati

30 Giga alla massima velocità

Offerte per chi passa a TIM solo da Wind:

– Five SuperGo al costo di 5 euro per il primo mese, poi 5,41 al mese per tutta la durata del contratto e comprende:

Minuti illimitati

8,8 GB alla massima velocità

– Star Go + 2GB Free al costo di 10 euro al mese per il primo mese, poi 10,82 al mese per i primi 11 rinnovi, e comprende: