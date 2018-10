TIM prova ad interrompere l’ascesa di Iliad, proponendo un’offerta davvero vantaggiosa al costo di 7 euro al mese.

TIM, offerta che mette in ginocchio Iliad | Costi e dettagli della promozione

Dal giorno del suo arrivo in Italia, l’ascesa di Iliad continua senza freni e per interrompere l’avanzata impetuosa dell’operatore francese, TIM, Vodafone e Wind stanno provando a rimodulare le proprie promozioni, con l’obiettivo di aumentarne la competitività.

A tal proposito, in questo articolo vogliamo soffermarci su TIM e, in particolar modo, sull’offerta lanciata per mettere in grossa difficoltà Iliad: si tratta di ‘TIM 7 ExtraGo New 30Gb‘ che ha un costo di 7 euro al mese ed è rivolta a tutti coloro che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

Tutti coloro che hanno intenzione di aderire alla promozione lanciata dalla TIM saranno tenuti ad acquistare una nuova SIM ricaricabile, al costo di 10 euro (salvo promozioni locali). Inoltre, il cliente che vorrà attivare ‘TIM 7 Extra Go New 30Gb’ dovrà sostenere anche il costo di attivazione della promozione che è di 12 euro, anziché 32 euro, ma a patto che si impegni a mantenere la SIM attiva per almeno 24 mesi. Dunque, chi ha intenzione di attivare la promozione in questione, dovrà far fronte ad una spesa di 29 euro: 7 per il pagamento del canone mensile e 10 per l’acquisto della SIM, oltre ai 12 euro da investire per il costo di attivazione. Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sull’offerta ‘concorrente’ di Iliad […]