TIM, offerta da 6,99 euro per correre ai ripari | Persi 50.000 clienti passati a Iliad

TIM ha ceduto 50.000 clienti a Iliad ed ora prova a correre ai ripari, lanciando sul mercato una nuova offerta al costo di 6,99 euro al mese

Anche il mese di ottobre ha visto e continua a vedere gli operatori di telefonia mobile darsi battaglia a colpi di offerte assolutamente vantaggiose. Se fino a maggio la lotta sembrava essere ridotta a TIM, Vodafone e Wind, con la Tre a rappresentare il ruolo di quarto incomodo, a partire dagli ultimi giorni di maggio, lo scenario della telefonia mobile italiano è stato rivoluzionato dall’arrivo di Iliad e delle sue offerte low cost.

Secondo quanto è possibile leggere in un articolo pubblicato da ‘Reuters’, chi ha pagato un conto carissimo per l’arrivo di Iliad sul mercato italiano è stata la TIM che – fino a settembre – ha ceduto circa 50.000 utenti all’operatore francese. L’avvento di Iliad nel Bel Paese, dunque, ha costretto i competitor a rivedere il loro pacchetto di promozioni, nel tentativo di andare a pareggiare il costo e la quantità di servizi offerti dall’operatore francese. Come prima mossa per provare ad arginare l’avanzata di Iliad, TIM e Vodafone avevano deciso di lanciare sul mercato i propri Operatori virtuali, vale a dire Kena Mobile e Ho. Mobile. Questa mossa, però, non è bastata a fermare Iliad e, allora, si è passati alla presentazione di offerte mirate ad attirare l’attenzione dei clienti dell’operatore francese.

In tal senso, in questo articolo, vogliamo prendere in considerazione una nuova offerta lanciata dalla TIM a partire dal 16 ottobre 2018: si tratta della promozione ricaricabile ‘TIM Iron 50 GB‘, rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

