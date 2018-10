TIM, offerta da 7 euro per battere Iliad: nuova promozione da non perdere – Ecco tutti i dettagli

‘TIM 7 ExtraGo New 30GB’, costi di attivazione – Tutti coloro che decideranno di attivare ‘TIM 7 ExtraGo New 30GB’ saranno chiamati a sostenere un costo di attivazione di 12 euro, anziché 32 euro. Tutto ciò ad una condizione molto chiara: il cliente, infatti, dovrà mantenere la SIM attiva per i canonici 24 mesi. Dunque, ricapitolando, chi deciderà di aderire a ‘TIM 7 ExtraGo New 30GB’ dovrà sostenere un costo totale di 29 euro: 7 per il pagamento del primo mese, 12 per l’attivazione e 10 per l’acquisto della nuova SIM.

Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre l’offerta ‘TIM 7 ExtraGo New 30GB’ potrà essere attivata anche attraverso il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’: per farlo, basterà recarsi sul sito ufficiale della TIM e, in tal caso, si usufruirà anche di uno sconto sul costo di attivazione che passerà da 12 a 9 euro. Va chiarito, inoltre, un aspetto molto importante: l’offerta TIM 7 ExtraGo New 30GB potrà essere attivata attraverso il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’ solo se il cliente proviene da Iliad o da Operatori virtuali.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.