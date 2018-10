TIM, offerta da 7 euro per battere Iliad – Costi e dettagli della promozione

TIM, ecco i costi da sostenre per attivare ‘TIM 7 ExtraGo New + 27 GB Free’ – Chi deciderà di aderire alla promozione ‘TIM 7 ExtraGo New 30Gb’ dovrà acquistare una nuova SIM ricaricabile, al costo di 10 euro (salvo promozioni locali). Al costo della SIM, va aggiunto quello per l’attivazione della promozione che è di 12 euro, anziché 32 euro se il cliente mantiene la SIM attiva per almeno 24 mesi. Dunque, tutti coloro che decideranno di aderire alla promozione ‘TIM 7 ExtraGo New 30Gb’ dovranno sostenere una spesa di 29 euro: 7 per il pagamento del canone mensile più 12 per l’acquisto della SIM.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.