TIM, offerta da 7 euro per sfidare Iliad e incredibile regalo per i clienti – Ecco tutti i dettagli

In questi giorni TIM sta proponendo un regalo riservato ai clienti iscritti a TIM Party, offrendo loro la possibilità di avere a disposizione un numero illimitato di Giga per un tempo limitato sulla base della fiducia che il cliente dimostra nei confronti dell’operatore. In altre parole, dunque, a partire dal 7 ottobre 2018 – i clienti di TIM iscritti al programma TIM Party potranno attivare direttamente sul sito della TIM la promozione Giga illimitati che consente l’estensione del traffico dati presente sull’offerta.

Va chiarito un aspetto importante: l’incremento dei Giga avrà una validità ridotta nel tempo. Ossia, avrà la durata di un giorno per i nuovi clienti, di tre giorni per i clienti da più di un anno, di sette giorni per i clienti TIM da più di 5 anni e di un mese per tutti coloro che hanno sottoscritto con la TIM un abbonamento sia su fisso che su mobile. Nel momento in cui il cliente avrà completato la richiesta per l’attivazione della promozione sul sito ufficiale, dovrà attendere di ricevere un SMS che ne confermi l’entrata in vigore. Inoltre va ricordato come la TIM, oltre ai Giga illimitati disponibili nel nostro Paese, permetta ai clienti di estendere di altri 6 Giga il traffico dati utilizzabile in altre nazioni che fanno parte dell’Unione Europea.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.