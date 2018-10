TIM, offerta da urlo per battere Iliad – Costi e dettagli della promozione

Chi ha intenzione di aderire a ‘TIM Iron 50 GB‘ dovrà acquistare una nuova SIM ricaricabile al costo di 10 euro (salvo promozioni locali). Inoltre, il cliente che ha intenzione di attivare la promozione, sarà chiamato a far fronte ad un costo di attivazione di 12 euro, anziché 32 euro, ma a patto di mantenere la SIM attiva per almeno 24 mesi. Dunque, chi è intenzionato ad attivare l’offerta in questione, dovrà sostenere una spesa di 28,99 euro: 6,99 euro per pagare il canone mensile e 10 per l’acquisto della SIM, ai quali è necessario aggiungere 12 euro relativi al costo di attivazione.