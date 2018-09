TIM, offerta incredibile con Kena Mobile: sfida lanciata a Vodafone e Iliad | Minuti-sms illimitati e 50 Giga ad un costo da urlo

Nuova offerta da non perdere lanciata da Kena Mobile – La nuova offerta lanciata da TIM, attraverso Kena Mobile, potrà essere sottoscritta fino al raggiungimento di 100 mila attivazioni, salvo eventuali rimodulazioni da parte dell’operatore stesso. Potranno procedere con l’attivazione sia i nuovi che i vecchi clienti e, dunque, la portabilità non risulta essere una condizione necessaria per l’attivazione della promozione. Non sono previsti vincoli contrattuali, ciò sta a significare che sarà possibile chiedere in ogni momento la disattivazione, senza dover attendere particolari intervalli temporali.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.