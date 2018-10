TIM ha lanciato un’offerta al costo di 7 euro al mese per sfidare Iliad e gli altri Operatori virtuali. Arriva anche un bel regalo per i clienti

TIM, offerta da 7 euro per battere Iliad e regalo in arrivo – Costo e dettagli promozione

L’arrivo di Iliad sul mercato della telefonia mobile italiano ha generato un vero e proprio terremoto, con TIM, Vodafone e Wind che hanno dovuto correre ai ripari per arginare l’avanzata dell’operatore francese.

Tutti i principali operatori presenti in Italia hanno lanciato delle nuove promozioni che hanno come obiettivo principale quello di battere Iliad. In questo articolo prenderemo in considerazione l’ultima promozione presentata dalla TIM per fare concorrenza all’operatore francese. La promozione si chiama ‘TIM 7 ExtraGo New + 27 GB Free‘ – denominata anche TIM 7 ExtraGo New 30Gb – ed è rivolta a chi proviene da Iliad o da alcuni Operatori virtuali. L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

Tutti coloro che vorranno aderire alla nuova promozione lanciata dalla TIM dovranno acquistare una nuova SIM ricaricabile, al costo di 10 euro (salvo promozioni locali). Inoltre, il cliente dovrà sostenere anche il costo di attivazione della promozione che è di 12 euro, anziché 32 euro, ma ad una condizione: vale a dire che il cliente si impegni a mantenere la SIM attiva per almeno 24 mesi. Dunque, ricapitolando, chi deciderà di attivare la promozione 'TIM 7 ExtraGo New 30Gb' dovrà far fronte ad una spesa di 29 euro: 7 per il pagamento del canone mensile più 10 per l'acquisto della SIM e 12 per il costo di attivazione.