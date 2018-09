Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha deciso di lanciare un’offerta da 5 euro al mese per battere la concorrenza di Iliad.

TIM, offerta Kena Mobile da 5 euro al mese: Iliad nel mirino | Ecco i dettagli della promozione

L’arrivo sul mercato italiano di Iliad ha generato un terremoto tra gli operatori di telefonia mobile che hanno dovuto necessariamente migliorare il proprio pacchetto di offerte. TIM, ad esempio, per far fronte alla spietata concorrenza dell’operatore francese, ha deciso di lanciare l’operatore virtuale Kena Mobile.

Per provare a strappare clienti a Iliad, Kena Mobile ha deciso di lanciare ‘Kena Power’, una promozione che al costo di 5 euro al mese, offre:

1000 minuti di chiamate verso tutti

50 SMS

20 GB di traffico dati in 3G (da fine settembre pare che Kena Mobile possa appoggiarsi alla rete TIM, sfruttando il 4G)

Tutti coloro che decideranno di aderire all’offerta dovranno far fronte ad un costo iniziale di 15 euro: 5 euro per l’acquisto della SIM, altri 5 euro per il primo mese di promozione ed altri 5 euro di ricarica obbligatoria. Inoltre, va sottolineato come in alcuni punti vendita sia stato azzerato il costo di attivazione e, dunque, la spesa totale è di soli 10 euro.

