TIM, offerta da urlo con Kena Mobile per battere Vodafone e Iliad: tanti minuti, sms e 50 Giga ad un costo da non perdere

La nuova offerta lanciata da TIM, attraverso Kena Mobile, al prezzo di 6,90 euro al mese, risulta essere valida anche per il futuro, salvo eventuali rimodulazioni da parte dell’operatore stesso. Potranno accedere all’attivazione sia i nuovi che i vecchi clienti: dunque, la portabilità non è una caratteristica essenziale per l’accesso alla promozione.

Va sottolineato, inoltre, come la navigazione, ad oggi, venga ancora garantita in 3G, ma a partire dal prossimo mese Kena Mobile ha ufficialmente annunciato che il 4G di TIM sarà accessibile da parte di ogni offerta lanciata dall’operatore virtuale.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.