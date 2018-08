TIM, offerta da urlo di Kena Mobile verso tutti: parte la caccia ai clienti Vodafone e Iliad | Costi e dettagli

TIM, attraverso Kena Mobile, lancia un’offerta da non perdere: 1.500 minuti, 30 sms e 50 Giga a soli 6,90 al mese

TIM, offerta da urlo di Kena Mobile verso tutti: parte la caccia ai clienti Vodafone, Wind e Iliad | Costi e dettagli

Lo sbarco di Iliad in Italia ha costretto gli operatori di telefonia mobile presenti sul mercato italiano a lanciare nuove convenienti offerte per provare a contenere l’esodo di molti clienti verso l’operatore francese.

In tal senso, la TIM, attraverso Kena Mobile, ha deciso di lanciare una promozione davvero molto vantaggiosa per provare a strappare clienti a Vodafone (che può contare su Ho. Mobile) e a Iliad.

La promozione in questione si chiama ‘Kena Summer’, è disponibile al prezzo di 6,90 euro al mese ed offre la possibilità di accedere a molti contenuti. Chi vorrà accedere a questa promozione di Kena Mobile, avrà a disposizione:

1500 minuti di chiamate verso tutti

di chiamate verso tutti 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di internet in 3G

Il costo iniziale da sostenere è di 20 euro che comprende 8 euro per il costo di attivazione dell’offerta, 5 euro per la configurazione della nuova SIM, 6,90 euro per il primo mese anticipato del canone, 0,10 euro di traffico incluso.

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sull’offerta […]