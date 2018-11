Offerte TIM, torna la Limited Edition Online: costi e dettagli della promo attivabile dal 26 novembre

TIM Limited Online: il costo di attivazione dell’offerta

Il costo di attivazione della promozione ‘TIM Limited Online’ è di 9 euro. In promozione, però – fino a nuova comunicazione – la TIM sta regalando il primo mese dell’offerta ed il costo di attivazione. In tal senso, però, è bene sottolineare un aspetto molto importante: vale a dire che le promozioni relative ai costi di attivazione si applicano solamente nel momento in cui il cliente si impegna a mantenere la SIM attiva per 24 mesi dall’attivazione. Se ciò non dovesse avvenire ed il cliente dovesse decidere di recedere in anticipo dall’offerta, a quel punto sarebbe previsto il recupero dello sconto che è stato applicato in precedenza. Tale recupero si realizzerebbe sulla base delle modalità di pagamento scelte per saldare il costo del rinnovo della promozione.

TIM, il costo della nuova SIM

Il costo relativo alla nuova SIM che il cliente sarà chiamato a pagare sarà pari a 25 euro, con 20 euro di traffico incluso. In altre parole, dunque, è come se il cliente si ritrovasse a pagare la nuova SIM 5 euro, con 20 euro accreditati come prima ricarica obbligatoria. Questi soldi potranno essere utilizzati anche per pagare i successivi rinnovi dell’offerta, dal momento che il pagamento del primo mese è incluso nella promozione. Ricordiamo che l’offerta ‘TIM Limited Online’ è attivabile sul sito ufficiale della TIM nell’apposita sezione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Il nostro consiglio, dunque, è quello di recarsi comunque presso un centro abilitato per verificare lo stato delle promozioni.