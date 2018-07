Offerta TIM, la nuova promozione per chi effettua la portabilità da Vodafone. Il prezzo? 10€ al mese. Ecco come fare per attivarla

TIM, offerta super per chi cambia operatore: minuti illimitati e 50GB – Super offerta disponibile da poche ore per i clienti Vodafone che hanno intenzione di cambiare operatore. Dal 18 al 24 luglio 2018, salvo proroghe, TIM propone a tutti coloro che effettuano la portabilità MNP la promozione TIM Ten One Go 50 GB.

Di cosa si tratta? TIM Ten One Go 50 GB è l’offerta che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, e 50 GB di traffico internet anche in 4G. Il prezzo? 10€ al mese a tempo indeterminato. La promozione offre 3 GB di traffico iniziali, a cui dopo 92 ore dall’attivazione si aggiungeranno gli altri con l’opzione Giga Free “+47 GB Free”. Il costo di attivazione, in negozio, è di 12€, ai quali vanno aggiunti 10€ per l’acquisto della nuova SIM. La portabilità può essere effettuata nei negozi TIM aderenti oppure attraverso il portale Passa a TIM con Operatore.