TIM, offerte a partire da 6,99 euro: ecco le promozioni ‘Operator attack’ da non perdere | Info e Dettagli

La sfida tra i principali operatori di telefonia mobile non accenna a placarsi e nelle ultime settimane TIM, Vodafone e Wind hanno rilanciato nuove e vantaggiose promozioni nel tentativo di contrastare la concorrenza. In questo scenario, inoltre, si inserisce Iliad che dal giorno del suo arrivo in Italia ha strappato ai competitor molti clienti. L’operatore maggiormente colpito dall’arrivo di Iliad sembra essere la TIM che da maggio a settembre ha ceduto circa 50.000 clienti all’operatore francese.

In questo articolo vogliano soffermarci proprio sulla TIM e in particolare sulle promozioni facenti parte del pacchetto ‘Operator attack’: si tratta di ‘TIM Iron 50 GB‘, ‘TIM Titanium 20Gb’, ‘TIM Deca Go 20Gb’ e ‘TIM 15 Go New 50GB’ .

‘TIM Iron 50 GB‘ ha un costo di 6,99 euro al mese ed è rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Titanium 20Gb ha un costo di 9,99 euro al mese ed è rivolta ai clienti che provengono da Wind, Tre e da qualsiasi operatore nazionale ad eccezione di Vodafone. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb ha un costo di 12 euro al mese ed è rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM 15 Go New 50GB ha un costo di 15 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore nazionale. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati

