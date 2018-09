TIM, offerta da 5 euro per battere Iliad: sfida anche a Vodafone e Wind – Dettagli delle promozioni

TIM Five IpertGo 50GB’ e ‘TIM Titanium 20GB’, costi di attivazione – Sia per quanto riguarda ‘TIM Five IperGo 50Gb‘ che per ciò che concerne ‘TIM Titanium 20GB‘ il costo di attivazione sarà di 12 euro nei punti vendita fisici della TIM, costo che si abbassa a 9 euro se l’adesione a queste due offerte si richiede attraverso il servizio ‘Passa a TIM con operatore’, presente sul sito ufficiale TIM. In entrambe le promozioni, però, va sottolineato come nel caso in cui il cliente dovesse recedere dall’offerta prima dei canonici 24 mesi, sarebbe chiamato a far fronte ad un ulteriore addebito di 20 euro.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.