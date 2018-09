TIM lancia la sfida agli altri operatori di telefonia mobile e offre un regalo ai suoi clienti

TIM, offerte da 5 euro e regalo da non perdere in arrivo: sfida a Vodafone, Wind e Iliad | Dettagli promozioni

Anche con l’arrivo dell’autunno gli operatori di telefonia mobile continuano a darsi battaglia, con l’obiettivo di strappare clienti ai competitor. In tal senso, la TIM ha deciso di prorogare – fino a nuova comunicazione – delle offerte ‘Operator attack’ davvero vantaggiose, lanciando la sfida a Vodafone, Wind e Iliad.

Le due promozioni che vogliamo prendere in considerazione in questo articolo sono ‘TIM Five IperGo + 47GB Free‘ e ‘TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati‘. Le due offerte in questione possono essere attivate solo su una nuova SIM ricaricabile, con richiesta di portabilità del proprio numero. Inoltre, le due promozioni in questione non possono essere attivate da tutti i clienti, ma a determinare un ruolo fondamentale è l’operatore di appartenenza. Vediamo le due offerte nel dettaglio:

‘TIM Five IperGo + 47GB Free‘ è una promozione che non ha precedenti nella storia dell’operatore e, in tal senso, un ruolo fondamentale l’ha giocato l’arrivo di Iliad sul mercato italiano che ha spinto i competitor a trovare nuove soluzioni sempre più appetibili. TIM Five IperGo + 47GB Free ha un costo di 5 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da Iliad e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi MVNO NO TIM). L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese in 4G

Sempre nell’ambito del pacchetto ‘Operator attack’, TIM offre anche un’altra promozione davvero molto vantaggiosa: si tratta di ‘TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati‘. E’ rivolta a chi proviene da Vodafone, Wind, Tre e da qualsiasi operatore virtuale. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati.

Sia per quanto riguarda TIM Five IperGo + 47GB Free‘ che per ciò che concerne ‘TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati‘ il costo di attivazione sarà di 12 euro anziché di 32 euro se il cliente dovesse mantenere la SIM ricaricabile attiva per almeno 24 mesi, ai quali vanno aggiunti i 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile. Dunque, il costo che il cliente sarà chiamato a sostenere per attivare le due promozioni sarà di 27 euro per quanto riguarda l’offerta ‘TIM Five IperGo’ e 31,99 euro per l’offerta ‘TIM Titanium’. Va ricordato, però, come alcuni rivenditori TIM possano decidere di fissare dei costi di attivazione differenti.

