TIM, offerte da 7 euro al mese: con quattro promozioni ‘Operator attack’ sfida a Vodafone, Wind e Iliad | Costi e dettagli

Tutti coloro che decideranno di attivare una delle tre offerte prese in esame in questo articolo, dovranno sostenere un costo di attivazione pari a 12 euro, a patto che la SIM resti attiva per i canonici 24 mesi. Al costo di attivazione va aggiunto quello per l’acquisto della SIM (10 euro). Ricordiamo, inoltre, che le offerte facenti parte del pacchetto ‘Operator attack’ possono essere attivate dai clienti anche utilizzando il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’, disponibile sul sito della TIM. Nel caso in cui il cliente dovesse decidere di attivare una delle offerte in questione con il servizio appena citato, sarà chiamato a far fronte ad un costo di attivazione che scende a 9 euro. Il costo che il cliente dovrà sostenere per acquistare la SIM (che comprende anche le spese di spedizione) sarà di 25 euro, con 20 euro di credito incluso.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.