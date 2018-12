TIM, le offerte di Natale: ecco le ‘Supergiga’ | Costi e dettagli promozioni

In vista del Natale la TIM ha deciso di lanciare due nuove promozioni che mettono a disposizione dei clienti tanti Giga

TIM, a Natale si riaccende la sfida tra operatori di telefonia mobile



Quando arriva dicembre è inevitabile volare con la mente a Natale. Neanche gli operatori di telefonia mobile rimangono insensibili di fronte a questo tema e, in vista del 25 dicembre, hanno deciso di lanciare delle promo molto interessanti per fare un regalo ai propri clienti e per invogliarne dei nuovi al cambio di operatore. Insomma, il Natale è divenuto terreno di caccia fertile per TIM, Vodafone, Wind e Tre che provano a conquistare nuovi clienti attraverso promozioni da non perdere. In tal senso, in questo articolo vogliamo soffermarci sulle nuove offerte lanciate dalla TIM in vista del Natale.

TIM, le promozioni Supergiga per Natale

Con l’arrivo del Natale alle porte, la TIM ha deciso di mettere a disposizione dei clienti due nuove offerte. Come è possibile leggere sul sito ufficiale del noto operatore (Tim.it), infatti, fino al 13 gennaio 2019 – salvo eventuali proroghe della promozione – i nuovi clienti TIM ricaricabili potranno aderire a ‘Supergiga 20’ e ‘Supergiga 40’. Si tratta di offerte che vengono rinnovate in maniera automatica al termine del mese, senza una scadenza, a patto che il cliente non proceda con la disattivazione.