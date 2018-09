TIM lancia offerte ‘Operator attack’ e sfida Vodafone, Wind, Iliad e operatori virtuali. Per i nuovi clienti, inoltre, previste altre due sorprese

TIM, offerte incredibili ‘Operator attack’ e due sorprese per i nuovi clienti: sfida Vodafone, Wind e Iliad | Costi e dettagli

Il mese di settembre è iniziato da poco, ma la TIM non ha perso tempo ed ha già lanciato alcune incredibili offerte ‘Operator attack‘ con l’obiettivo di strappare clienti ai competitor. Si tratta delle seguenti promozioni: Tim Ten Go New + 47 Giga Free, Tim 15 Go New + 47GB Gratis, Tim Ten One Go New + 27 Giga Free, Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free, Tim Ten Go New + 27 Giga Free. Scopriamole meglio nel dettaglio in modo da consentirvi di capire quale promozione può fare al caso vostro:

Tim Ten Go New + 47 Giga Free, chiamata anche Tim Ten Go New 50GB, ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da Tre (H3G). La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim 15 Go New + 47GB Gratis, chiamata anche Tim 15 Go New 50GB, ha un costo di 15 euro al mese. Nel caso in cui il cliente dovesse scegliere di attivare l’offerta attraverso il pacchetto ‘Passa a Tim con Operatore’, pagherebbe per il primo mese 10 euro, anziché 15. La promozione è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore e comprende:

1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten One Go New + 27 Giga Free, chiamata anche Tim Ten One Go New 30GB, ha un costo di 10 euro al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da Vodafone. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

illimitati verso tutti 30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free, chiamata anche Tim 7 Extra Go New 20GB, ha un costo di 7 euro al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da Iliad, PosteMobile, FastWeb e in alcuni casi anche da altri Operatori Virtuali. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di Internet 2G/3G/4G

Tim Ten Go New + 27 Giga Free, chiamata anche Tim Ten Go New 30GB, ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 euro al mese a tempo indeterminato ed è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore. L’offerta comprende:

1000 minuti verso tutti

30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Per quanto riguarda il costo di attivazione, va sottolineato come, aderendo alle promozioni nei negozi TIM, si dovrà sostenere un costo di 12 euro, ai quali va aggiunto quello per l’acquisto della SIM. Inoltre, nel caso in cui la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi e fosse presente del credito residuo, il cliente sarebbe chiamato a sostenere un ulteriore addebito di 20 euro.

Le tariffe che trovate su questo articolo, potranno essere attivate recandosi nei punti vendita della TIM aderenti o mediante il servizio “Passa a TIM con Operatore”, andando sul sito ufficiale della TIM. Nella seconda pagina potrete trovare altre offerte TIM, con due interessanti sorprese […]

TIM, inoltre, ha deciso di sorprendere i clienti prorogando fino al 24 settembre le promozioni del pacchetto ‘Senza Limiti Summer Edition’. In questo articolo, ci soffermiamo su due offerte attivabili da tutti i nuovi clienti TIM. La prima che prendiamo in considerazione è TIM International Senza Limiti Summer Edition, rivolta ai nuovi clienti TIM con Codice Fiscale straniero. L’offerta ha un costo di 9.99 al mese (9 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende: Minuti illimitati di chiamate verso tutti

300 minuti di chiamate verso numeri internazionali

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle TIM Young Senza Limiti Summer Edition, dedicata a tutti nuovi e già clienti TIM Under 30 ricaricabili e c. La prima, che prevede addebito su credito residuo, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 10 Giga in 2G/3G/4G di traffico dati, musica in streaming, chat senza consumare Giga e TIMMusic Gold incluso per tutto il 2018 a 13 euro al mese. La seconda offerta che prediamo in considerazione è TIM senza limiti Young, dedicata ai nuovi e ai già clienti TIM Under 30 ricaricabili che consente di scegliere tra TIM Young Senza Limiti e TIM Young Senza Limiti Easy. TIM Young Senza Limiti ha un costo di 13 euro al mese (10 euro con addebito su carta di credito, conto corrente) e comprende: Minuti illimitati di chiamate verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Music Gold incluso per il 2018 TIM Young Senza Limiti Easy, invece, con addebito su carta di credito o conto corrente, ha un costo di 10 euro al mese e comprende: Minuti illimitati di chiamate verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

Chat, Social e Musica senza usare traffico del bundle

TIM Music Platinum incluso per il 2018 *Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.