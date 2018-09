TIM mantiene attive due super-offerte operator attack a partire dal 5 euro al mese. Promo per i clienti Iliad e non solo. Info costi e dettagli

TIM, offerte operator attack a partire da 5 euro: info e costi promo ‘IperGo’ e ‘Titanium’

Fino a nuova comunicazione, TIM mantiene attive due soluzioni operator attack, disponibili in modalità differente in base al gestore di provenienza e attivabili in negozio. La coppia di soluzioni è inclusa nel set di soluzioni ‘Passa a TIM ed è rivolta esclusivamente a chi richiede una nuova SIM con conseguente portabilità del numero. Ecco nel dettaglio le offerte TIM Five IperGo + 47GB Free e TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati.

TIM Five IperGo 50GB costa 5 euro al mese ed è riservata a chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Il pacchetto offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati prevede un costo di 9,99 euro al mese ed è rivolta ai clienti ora in Vodafone, Wind e 3 Italia. La soluzione, di default, comprende solo 3 gigabyte di traffico mensile, cui TIM aggiunge, ogni mese e per sempre, 47 gigabyte in omaggio, accreditati nell’arco di due giorni dal pagamento del canone mensile. L’offerta comprende:

