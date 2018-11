TIM, offerte ‘Operator attack’ attive nel mese di novembre 2018: costi e dettagli delle promozioni

Anche nel mese di novembre la TIM ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti delle promozioni in versione ‘Operator attack’

TIM, continua la sfida a colpi di offerte vantaggiose: le promozioni ‘Operator attack’

La lotta tra gli operatori di telefonia mobile continua a colpi di offerte da non perdere e, in tal senso, anche nel mese di novembre TIM, Vodafone, Wind, Tre e Iliad stanno rinnovando il proprio pacchetto di promozioni o, in alcuni casi, stanno dando la possibilità ai clienti di aderire a delle offerte che in passato hanno riscosso enorme successo.

Nell’ambito della sfida che ormai è aperta 365 giorni l’anno, anche la TIM ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri clienti, riproponendo delle promozioni che hanno come obiettivo ultimo quello di soddisfarli sia dal punti di vista della qualità dei servizi che della convenienza economica: si tratta delle famose promozioni in versione ‘Operator attack’. Queste ultime saranno valide – fino a nuova comunicazione da parte della TIM – anche nel mese di novembre ed hanno una caratteristica peculiare: non tutti i clienti possono attivarle, ma solo quei clienti che provengono dagli operatori ai quali la promozione è indirizzata. Dunque, se ad esempio una promozione è rivolta ai clienti che provengono dalla Vodafone, solo i clienti dell’operatore rosso potranno usufruirne. Ricordiamo che si tratta di promozioni che vengono proposte principalmente presso i punti vendita aderenti della TIM.

TIM, le offerte ‘Operator attack’: TIM Iron 50 GB al costo di 6,99 euro al mese

La prima offerta in versione ‘Operator attack’ che vogliamo prendere in considerazione in questo articolo si chiama ‘TIM Iron 50 GB’, valida anche a novembre, salvo diverse comunicazioni da parte della Vodafone. La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese ed è rivolta a tutti coloro che provengono da Iliad o da alcuni Operatori virtuali. L’offerta comprende