TIM, offerte ‘Operator attack’: sfida a Vodafone, Wind e Iliad | Costi e dettagli promozioni

TIM proseguela sua sfida nel tentativo di strappare clienti a Vodafone, Wind, Iliad e operatori virtuali. A tale scopo, l’operatore ha lanciato un nuovo pacchetto di offerte ‘Operator attacck’ attivabili esclusivamente su una nuova SIM ricaricabile TIM, con richiesta di portabilità del proprio numero. Le promozioni in questione non sono attivabili da tutti i nuovi clienti, ma è importante fare particolare attenzione al gestore di provenienza. Ecco nel dettaglio tutte le offerte messe a disposizione dalla TIM:

Tim 7 Extra Go New + 17 Giga Free (chiamata anche Tim 7 Extra Go New 20GB) ha un costo di 7 euro al mese a tempo indeterminato ed è attivabile se si proviene da Iliad, PosteMobile, FastWeb e in alcuni casi anche da altri Operatori Virtuali. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di Internet 2G/3G/4G

Tim Ten One Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten One Go New 30GB) ha un costo di 10 euro al mese a tempo indeterminato ed è attivabile se si proviene da Vodafone. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

illimitati verso tutti 30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten Go New + 27 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 30GB) ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 euro al mese a tempo indeterminato ed è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore (ed eccezione di Vodafone). L’offerta comprende:

1000 minuti verso tutti

30 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G

Tim Ten Go New + 47 Giga Free (chiamata anche Tim Ten Go New 50GB) ha un costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 al mese a tempo indeterminato ed è attivabile da chi proviene da Tre (H3G). L’offerta comprende: 1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G Tim 15 Go New + 47GB Gratis (chiamata anche Tim 15 Go New 50GB) ha un costo di 15 euro al mese ed è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore. Nel caso in cui il cliente decidesse di attivare l’offerta tramite il ‘Passa a Tim con Operatore’, pagherebbe il primo mese 10 euro, anziché 15. La promozione comprende: 1000 minuti verso tutti

50 Giga di Internet Mobile 2G/3G/4G Il costo di attivazione nei negozi TIM delle offerte ‘Operator attack’ è di 12 euro, ai quali vanno aggiunte le spese per l’acquisto della SIM. Va inoltre sottolineato come sia previsto un ulteriore addebito di 20 euro – nel caso in cui fosse presente del credito residuo – se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi. *Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.