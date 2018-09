TIM, offerte ‘Operator attack’ con minuti illimitati e 50 giga a costi da non perdere: sfida a Vodafone, Wind e Iliad 

La seconda offerta che vogliamo prendere in considerazione si chiama ‘TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati.

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da Vodafone, Wind, Tre e da qualsiasi operatore virtuale. L’opzione che aggiunge i 47 Giga Free si rinnova al termine di ogni mese, a tempo indeterminato. Nel caso in cui il cliente dovesse decidere di recedere dall’offerta base, anche l’opzione aggiuntiva si disattiverebbe.

Per quanto riguarda il costo di attivazione di entrambe le offerte, sarà di 12 euro anziché di 32 euro se la SIM ricaricabile resta attiva per almeno 24 mesi, ai quali vanno aggiunti i 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile. Per questo motivo il costo da sostenere per attivare le due promozioni sarà di 27 euro per quanto riguarda l’offerta ‘TIM Five IperGo’ e 31,99 euro per l’offerta ‘TIM Titanium’. Va, però, sottolineato come alcuni rivenditori TIM possano decidere di stabilire dei costi di attivazione diversi.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.