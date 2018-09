TIM, offerte e sconti fino al 30 settembre: sfida a Vodafone, Wind e Iliad – Le promozioni ‘Senza limiti’

TIM, costi di attivazione delle offerte ‘Senza Limiti’ – Il costo di attivazione delle offerte è di 39 euro. In promozione, però, il costo si abbassa a soli 4 euro per chi passa a TIM o attiva un nuovo numero, a 19 euro per chi è già cliente TIM. Per i clienti che decidono di pagare con carta di credito o conto corrente, il costo di attivazione è di 44 euro, in promozione a 5 euro per i nuovi clienti e a 9 euro per chi è già cliente TIM. Va ricordato come questi sconti valgano nel momento in cui l’utente mantiene il numero attivo per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, lo sconto sarà addebitato sull’eventuale credito residuo.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.