TIM, offerte senza precedenti: promozione da 5 euro e sfida lanciata a Vodafone, Wind e Iliad | Costi e dettagli

TIM, però, non aveva alcuna intenzione di fermarsi a TIM Five IperGo + 47GB Free‘ ed ha voluto lanciare anche una seconda promozione nell’ambito del pacchetto ‘Operator attack’: si tratta di ‘TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati‘.

La promozione è rivolta a tutti coloro che provengono da Vodafone, Wind, Tre e da qualsiasi operatore virtuale. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati.

TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati aggiunge i 47 Giga Free e si rinnova al termine di ogni mese, a tempo indeterminato. Nel caso in cui il cliente dovesse decidere di recedere dall’offerta base, di conseguenza anche l’opzione aggiuntiva finirebbe per disattivarsi.

Ora, però, passiamo a trattare il tema relativo ai costi di attivazione. Sia per quanto riguarda TIM Five IperGo + 47GB Free‘ che per ciò che concerne ‘TIM Titanium +47GB + Minuti illimitati‘ il costo di attivazione sarà di 12 euro anziché di 32 euro se la SIM ricaricabile dovesse restare attiva per almeno 24 mesi, ai quali vanno aggiunti i 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile. Dunque, il costo che il cliente sarà chiamato a sostenere per attivare le due promozioni sarà di 27 euro per quanto riguarda l’offerta ‘TIM Five IperGo’ e 31,99 euro per l’offerta ‘TIM Titanium’. Ricordiamo, però, come alcuni rivenditori TIM possano decidere di fissare dei costi di attivazione differenti.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.