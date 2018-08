TIM ha deciso di lanciare la sfida ai competitor, con vantaggiose offerte ‘Operator attack’ rivolte ai clienti Vodafone, Wind, Iliad e non solo.

TIM, offerte super per i clienti Vodafone, Wind e Iliad: ecco le incredibili promozioni ‘Operator attack’ | Costi e dettagli

Siamo ormai prossimi alla fine di agosto e la TIM ha lanciato interessanti offerte rivolte ai clienti degli altri operatori di telefonia mobile. In tal senso, in questo articolo, vi andremo ad elencare le promozioni del pacchetto ‘Operator attack‘ che la TIM sta mettendo a disposizione – fino a nuova comunicazione – per tutti coloro che intendono cambiare operatore. Eccole nel dettaglio

Tim 7 Extra Go New +17 Giga Free è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile e Fastweb. Ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 giga in 4G, di cui 17GB sono gratis

Tim Ten One Go New +17 Giga Free è attivabile dai clienti provenienti da Vodafone. Ha un costo di 10 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 giga in 4G, di cui 17GB sono gratis.

Le due offerte prevedono un costo di attivazione pari a 12 euro per richieste attivate in negozio, al quale va sommato il costo per l’acquisto della SIM. Per attivazioni effettuate tramite attraverso contatto telefonico, il costo di attivazione scende a 9 euro, cui vanno aggiunti 25 euro per l’acquisto della nuova SIM, che comprende 20 euro di traffico telefonico.

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte di TIM […]