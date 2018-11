TIM, offerte Operator Attack di novembre 2018: sfida a Iliad, Vodafone, Wind e Tre

Offerte TIM novembre 2018, ancora attive le promozioni per chi effettua la portabilità. Tim Iron 50GB, Tim Deca Go 20GB e Tim 15 Go New 50GB

Offerte TIM: le operator attack di novembre 2018

TIM continua a proporre, in attesa di nuove comunicazioni, il proprio set di offerte operator attack, valide ormai da diverse settimane e ancora accessibili presso negozi autorizzati e sito web. Si tratta di un tris di soluzioni rivolte agli utenti di altri operatori che decidono di effettuare la portabilità verso TIM.

Le tre offerte sono modulate in maniera differente in relazione al gestore di provenienza; la campagna è particolarmente conveniente per i clienti Iliad e di operatori virtuali, ma offre ottime soluzioni anche per chi utilizza una SIM Vodafone, Wind o Tre Italia. Le soluzioni operator attack attive ora presso TIM sono: Tim Iron 50GB, Tim Deca Go 20GB e Tim 15 Go New 50GB. Eccole nel dettaglio.

Offerte ‘Operator attack’: TIM Iron 50 GB

L’offerta prende di mira i clienti Iliad e rappresenta la soluzione più vantaggiosa delle tre. La promo, attivabile anche da alcuni operatori virtuali, ha un costo di 6,99 euro al mese e include nel bundle: