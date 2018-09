TIM fa un regalo ai suoi clienti con la promo +30GB Gratis. Ecco come richiedere l’accredito dei 30 giga in omaggio e a chi si rivolge l’omaggio

TIM regala 30 GB al mese ai suoi clienti | Come richiedere l’attivazione di ‘+30GB Gratis’

TIM continua a dare seguito alle proprie strategie di consolidamento attraverso un doppio approccio orientato sia ad acquisire nuovi utenti e sia a fidelizzare quelli già acquisiti. In merito al secondo obbiettivo, l’azienda nostrana ha appena lanciato sul mercato un ottimo incentivo per motivare i propri utenti a non cambiare operatore, regalando 30 GB al mese tramite la promozione +30GB Gratis.

L’omaggio non è a disposizione di tutti, bensì è proposto singolarmente ai diversi clienti attraverso contatto telefonico. Gli utenti beneficiari del regalo sono scelti in modo random e risulta inutile recarsi in negozio o su internet per chiedere l’accredito dei giga in più.

Al momento, gli utenti che hanno segnalato di aver ricevuto la proposta sono quelli che hanno attivato la soluzione TIM Ten One Go 20 GIGA, che include 20 GB di traffico e minuti illimitati ogni mese. Secondo i rumors, i clienti interessati sono quelli che hanno attive le soluzioni Tim Special Top 50GB, Tim Ten One Go 50GB, Tim Ten One Go 20GB, ma non è da escludere la possibilità che l’omaggio possa essere esteso anche ad altri profili.

Si tratta di un’offerta a tempo indeterminato che permette di aggiungere ogni mese 32,6 Gb di traffico, da consumare entro il mese e non accumulabile: ciò significa che, a fine mese, il conto nel bundle ricomincia da capo.

