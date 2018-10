TIM ha deciso di offrire ai clienti iscritti a ‘TIM Party’ un regalo davvero da non perdere

TIM, regalo speciale che fa felici i clienti – Ecco come attivare la promozione

La battaglia tra gli operatori di telefonia mobile continua a colpi di offerte vantaggiose, con TIM, Vodafone, Wind e Iliad che continuano a presentare promozioni per strappare clienti ai competitor. In questo scenario, però, gli operatori di telefonia mobile lavorano anche per fidelizzare i già clienti e, a tal proposito, in questo articolo prenderemo in considerazione un regalo che la TIM sta proponendo in questi giorni.

Il regalo che la TIM sta proponendo ai suoi clienti è rivolto solo agli iscritti a TIM Party ed offre loro la possibilità di avere a disposizione un numero illimitato di Giga per un tempo limitato sulla base della fiducia accordata all’operatore. In altre parole, a partire dal 7 ottobre 2018, tutti i clienti di TIM che risultano iscritti al programma TIM Party – andando sulla sezione apposita che si trova sul sito ufficiale della TIM – avranno la possibilità di attivare la promozione Giga illimitati che consente l’estensione del traffico dati presente sull’offerta.

L’incremento dei Giga avrà una validità di un giorno per i nuovi clienti, di tre giorni per i clienti da più di un anno, di sette giorni per i clienti TIM da più di 5 anni e per un mese per tutti coloro che hanno sottoscritto con la TIM un abbonamento sia su fisso che su mobile. Nella seconda pagina potrete trovare maggiori informazioni sul regalo della TIM […]

