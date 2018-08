TIM sfida Iliad e Ho. Mobile: arriva ‘Seven IperGo’ | Costi e dettagli della promozione

TIM lancia la sfida a Iliad e Ho. Mobile: arriva ‘Seven IperGo’ per i vecchi clienti

Con l’arrivo di Iliad e Ho. Mobile, TIM ha perso diversi clienti che hanno deciso di cambiare operatore, sedotti dalle nuove vantaggiose offerte presenti sul mercato.

A distanza di qualche tempo, però, questi stessi operatori non sono rimasti pienamente soddisfatti dai servizi offerti dai nuovi operatori ed hanno iniziato a dare segnali di malcontento. Proprio su questo disagio vuole far leva TIM che ha deciso di offrire ad alcuni suoi ex clienti la possibilità di tornare, grazie alla promozione ‘Seven IperGo‘. La promozione comprende, al costo di 7 euro al mese:

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati

32,4 GB di traffico dati in 4G (3 GB + 2.2 GB utilizzabili nei Paesi UE)

Va sottolineato, inoltre, come solo gli utenti che saranno contattati da TIM avranno la possibilità di attivare questa interessante offerta e potranno farlo senza dover pagare alcun contributo di attivazione (dovranno invece versare 20 euro se la SIM rimanesse attiva meno di 24 mesi). Compresi nell’offerta ci saranno anche servizi accessori come ‘Lo Sai e Chiama Ora‘, l’ascolto della segreteria telefonica e il profilo TIM Base e Chat che offre navigazione illimitata nei servizi di messaggistica.

