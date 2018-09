TIM sfida Iliad, offerta da 5 euro al mese: l’operatore francese trema | Ecco i dettagli

TIM e Wind hanno deciso di lanciare la sfida a Iliad con delle offerte da 5 euro al mese

TIM e Wind sfidano Iliad, offerte da 5 euro al mese: l’operatore francese trema | Ecco i dettagli

L’arrivo in Italia di Iliad ha generato un vero e proprio terremoto sul mercato della telefonia mobile, con l’operatore francese che ha strappato molti clienti ai suoi competitor. In tal senso, la TIM ha deciso di reagire, lanciando una promozione assolutamente straordinaria per fare concorrenza a Iliad.

La TIM, infatti che presentato ‘TIM Five IperGo’, promozione rivolta a tutti gli utenti che hanno intenzione di effettuare la portabilità del proprio numero telefonico a Iliad o ad altri operatori virtuali. L’offerta ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e fissi.

50 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione di ‘TIM Five IperGo’ è di 12 euro, ai quali va aggiunto quello da sostenere per l’acquisto di una SIM (da mantenere attiva per almeno 24 mesi). Nel caso in cui il cliente dovesse recedere dal contratto in modo anticipato, sarà tenuto a pagare un addebito di 20 euro su credito residuo. Inoltre, nel caso in cui l’attivazione dell’offerta dovesse avvenire attraverso il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’, il costo dell’attivazione sarà di 9 euro, anziché di 12. Nella seconda pagina potrete trovare l’ultima offerta lanciata da Iliad […]