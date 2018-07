TIM vs Iliad, offerte agosto 2018: quale conviene di più? | Promozioni a confronto

TIM sfida Iliad: mettiamo a confronto le promozioni dei due operatori

A fine maggio Iliad è arrivato sul mercato italiano e a metà luglio aveva già strappato ai competitor un milione di clienti. Il terremoto Iliad ha rappresentato un duro colpo per gli altri operatori che hanno dovuto correre ai ripari, provando a proporre offerte altrettante competitive.

In tal senso la TIM ha deciso di lanciare nuove promozioni a partire dal 26 luglio ed in questo caso l’offerta è differente a seconda dell’operatore dal quale si proviene.

Soffermandoci solamente sulla battaglia tra TIM e Iliad, vi proponiamo qui un confronto tra le due offerte. Partiamo da quella che la TIM ha lanciato ad hoc contro l’operatore francese:

Extra Go + 17 Giga – L’offerta, valida solo per chi proviene da Iliad e operatori virtuali, comprende al costo di 7 euro:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga in 4G.

