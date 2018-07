TIM sfida Vodafone, arriva la super offerta: ecco ‘Tim Ten One Go 30GB’, con tanti minuti e Giga | Costi e dettagli

TIM ha poi deciso di sferrare un attacco anche ai clienti di Tre Mobile, lanciando nuovamente Ten Go New, questa volta però includendo nel pacchetto 50 Giga. Il costo di questa promozione è di 10,82 euro al mese e comprende:

1.000 minuti di chiamate

di chiamate 50 GB di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione è di 12 euro se si attiva presso un punto vendita della TIM, mentre se invece l’attivazione si realizza attraverso il servizio ‘Passa a TIM con Operatore’, il costo scende a 9 euro. In entrambi i casi la TIM ha previsto un addebito di 20 euro se la SIM non dovesse restare attiva per almeno 24 mesi. Va inoltre sottolineato come l’offerta TIM Ten GO New sia attivabile anche da clienti che sono Tre Italia, ma in questo caso i Giga a disposizione sarebbero 30 e non 50.