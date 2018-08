TIM rinnova a partire dal 24 agosto 2018 la promozione Tim Ten One Go e aumenta i giga. L’offerta è rivolta esclusivamente ai clienti Vodafone. Info costi e dettagli

TIM sfida Vodafone: Tim Ten One Go aumenta i giga | La promozione per clienti disposti a cambiare operatore

A partire dal 24 agosto 2018, TIM ha rilanciato e migliorato la promozione Tim Ten One Go. L’offerta rientra tra le campagne operator attack e si rivolge esclsuivamente ai clienti Vodafone disposti ad attivare un nuovo abbonamento con contestuale portabilità del numero presso TIM. Scopriamo i dettagli della nuova soluzione:

LEGGI ANCHE: Offerte telefonia Mobile TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia: le migliori di fine agosto

Tim Ten One Go, come anticipato, si rivolge ai soli utenti Vodafone. Il pacchetto prevede un canone mensile di 10 euro include:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di connessione dati in velocità 4G

In particolare, la promozione si modifica rispetto all’ultima versione, passando da 20 a 30 giga totali al mese. A Pagina 2 ulteriori dettagli sull’offerta. […]