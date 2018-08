TIM sfida Vodafone, Wind, Iliad e Ho. Mobile: quale offerta conviene di più? | Promozioni a confronto

Offerte Wind – Wind, invece, ha deciso di lanciare la sfida attraverso l’offerta ‘All Inclusive Con Easy Pay‘. Si tratta di una promozione che può essere attivata fino al 23 settembre.

Per tutti coloro che sceglieranno la modalità di pagamento con carta di credito o domiciliazione bancaria SDD, il costo mensile sarà pari a 10 euro, altrimenti salirà a 12 euro. L’offerta comprende:

Minuti illimitati.

100 SMS

10 GB di traffico dati in 4G;

L’attivazione ha un costo di 3 euro invece di 30, ma se il cliente non manterrà la SIM attiva per i prossimi 24 mesi, dovrà pagare una penale di 27 euro.

Offerte Iliad – Iliad ha deciso di rilanciare quella che era stata l’offerta con la quale si era presentata sul mercato italiano, aggiungendo 10 GB in più in Italia e 1 GB in più all’estero, ad un solo euro in più rispetto al costo iniziale. Questa seconda promozione sarà riservata a 500.000 utenti.

La nuova offerta lanciata da Iliad avrà un costo di 6,99 euro al mese e comprenderà:

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati

40 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 3 GB in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Nella terza pagina troverete le offerte di Ho. Mobile […]