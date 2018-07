TIM sfida Vodafone, Wind, Tre e Iliad: vantaggiose offerte con il programma ‘Passa a TIM” | Costi e dettagli

TIM ha deciso di lanciare la sfida a Vodafone, Wind, Tre e Iliad: ecco le principali promozioni

TIM ha deciso di attaccare gli altri operatori con delle offerte davvero vantaggiose. A partire dal 26 luglio, infatti, TIM ha lanciato la sfida, dando la possibilità ai clienti di aderire a diverse offerte in base all’operatore dal quale si proviene. Il programma si chiama “Passa a TIM” e lo si può visualizzare direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

Ora vediamo nel dettaglio le diverse offerte per chi decide di passare a TIM da Wind, Tre, Iliad, Vodafone e operatori virtuali.

Offerte per chi passa a TIM da Wind, Tre, Iliad e operatori virtuali:

– Ten Go New + 27 Gb Free al costo di 10 euro per il primo mese, poi 10,82 euro per tutta la durata del contratto – salvo rimodulazioni – e comprende:

1000 minuti

30 GB alla massima velocità

Offerte per chi passa a TIM da Vodafone:

– Ten One Go News + 27 GB free al costo di 10 euro al mese per tutta la durata del contratto – salvo rimodulazioni – e comprende:

Minuti illimitati

30 Giga alla massima velocità

Offerte per chi passa a TIM solo da Wind:

– Five SuperGo al costo di 5 euro per il primo mese, poi 5,41 al mese per tutta la durata del contratto e comprende:

Minuti illimitati

8,8 GB alla massima velocità

– Star Go + 2GB Free al costo di 10 euro al mese per il primo mese, poi 10,82 al mese per i primi 11 rinnovi, e comprende:

Minuti illimitati

8,8 GB alla massima velocità

Dopo l’undicesimo rinnovo, l’offerta – allo stesso prezzo – diventerà la seguente:

1086 minuti

5,43 GB alla massima velocità

Nella seconda pagina potrete trovare le offerte per chi passa a TIM da Iliad, Operatori Virtuali e qualsiasi operatore