Tim Special Top New 40GB: offerta minuti illimitati e 40 Giga contro Vodafone – Info e costi

Da martedì 4 settembre 2018, alcuni nuovi clienti Tim provenienti da Vodafone potranno attivare una nuova sim ricaricabile con la nuova offerta speciale Tim Special Top New 40GB. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 40 Giga di Internet Mobile in 4G a 10,82 euro al mese. Questa offerta in edizione limitata è attivabile, salvo eventuali cambiamenti, nei Negozi TIM aderenti. L’offerta è attivabile anche tramite il servizio Passa a Tim con Operatore, che si trova sul sito ufficiale Tim.

Dal 4 Settembre 2018 sarà presente anche una campagna sms winback, rivolta ad alcuni ex clienti Tim che avevano lasciato il consenso in precedenza. In questo caso non è importante che il cliente che riceve l’sms provenga dall’operatore Vodafone. Il costo di attivazione nei negozi Tim dell’offerta Tim Special Top New è di 12 euro, oltre il costo della nuova SIM. È previsto un ulteriore addebito di 20 euro, se la SIM non rimane attiva per almeno 24 mesi.