TIM, Vodafone e Wind, arrivano fantastici regali per i clienti: tutti i dettagli sulle promozioni

Il mercato della telefonia mobile italiano ha vissuto un vero e proprio terremoto con l’arrivo sul mercato di Iliad. Per rispondere all’avvento dell’operatore francese, TIM, Vodafone e Wind hanno deciso di lanciare offerte vantaggiose che potessero andare a contrastare le promozioni low-cost di Iliad. In questi giorni i tre colossi della telefonia mobile italiano hanno deciso di fare dei generosi regali ai propri clienti. Vediamoli nel dettaglio.

TIM – TIM ha deciso di arricchire TIM Party con una nuova iniziativa che consente a tutti gli utenti TIM ricaricabile di avere a disposizione in maniera assolutamente gratuita di 10 GIGA di connettività internet per un periodo di tempo pari a 7 giorni.

La promozione in questione potrà essere sfruttata in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea nei sette giorni successivi all’attivazione, con quest’ultima che avverrà al massimo entro 48 ore dalla richiesta. L’offerta terminerà (senza alcun rinnovo automatico), invece, alla scadenza o all’esaurimento dei GIGA previsti.

VODAFONE – Dopo aver regalato questa opzione ai nuovi clienti già a partire dallo scorso giugno, Vodafone ha deciso di attivare gratuitamente il servizio Voce 4G per i giù clienti. Negli ultimi giorni, infatti, utenti hanno ricevuto degli SMS informativi da parte dell’operatore che indicavano abilitazione gratuita di quest’opzione, senza alcuna richiesta esplicita da parte dell’utente e senza che fossero previsti dei costi aggiuntivi.

Ricordiamo che il servizio Voce 4G consente di sfruttare la tecnologia 4G VoLTE per migliorare la qualità delle chiamate vocali effettuate da smartphone. Tale funzione, però, spesso è disponibile solo nelle aree di copertura del servizio e solo per gli smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE. Al momento non è dato sapere se la Vodafone abbia deciso di attivare questa promozione a tutti i clienti o solo a degli utenti selezionati.

