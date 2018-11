TIM, Vodafone, Wind e Tre, le offerte di telefonia mobile attive a novembre 2018: costi e dettagli delle promozioni ‘Operator attack’

Le migliori promozioni di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di novembre 2018. Costi e dettagli delle offerte

Offerte telefonia mobile, le promozioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre in versione ‘Operator attack’



Nelle ultime settimane i gestori di telefonia mobile stanno rivedendo i loro pacchetti di promozioni nel tentativo di mettere a disposizione dei clienti delle offerte sempre migliori. Con l’arrivo di Iliad sul mercato italiano, TIM, Vodafone, Wind e Tre hanno dovuto necessariamente rivedere le loro strategie ed hanno deciso di puntare su un duplice piano: da un lato si sta lavorando per migliorare sempre di più la qualità dei servizi che vengono messi a disposizione degli utenti. Dall’altro, invece, si lavora sul fronte dei costi: Iliad, infatti, ha abbassato notevolmente i costi delle promozioni e per questo motivo anche i competitor hanno dovuto rivederli al ribasso, con l’obiettivo di provare a fermare l’avanzata dell’operatore francese. Per provare a trovare la formula giusta che possa trovare il favore dei clienti, i principali operatori di telefonia mobile hanno deciso di rinnovare con cadenza molto più frequente rispetto al passato le loro offerte e, in tal senso, il nostro consiglio è quello di recarvi sempre nei centri abilitati per controllare lo stato delle offerte. Queste ultime, infatti, possono subire variazioni davvero improvvise. A proposito di offerte, in questo articolo vi elencheremo le promozioni in versione ‘Operator attack’ attive nel mese di novembre per quanto riguarda TIM, Vodafone, Wind e Tre. Segui le nostre notizie su Google News!

Offerte telefonia mobile TIM novembre 2018: promozioni a partire da 6,99 euro

Nel mese di novembre 2019 la TIM ha deciso di mantenere attive le seguenti promozioni del pacchetto ‘Operator attack’, attivabili presso i centri TIM aderenti: TIM Iron 50 GB, TIM Deca Go 20Gb, TIM e TIM 15 Go New 50GB.

TIM Iron 50 GB è rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali (ad eccezione di quelli sotto rete TIM). La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb è rivolta ai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 12 euro al mese ecomprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM 15 Go New 50GB è rivolta ai clienti che provengono da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati

Per quanto riguarda i costi di attivazione delle tre offerte prese in esame, va sottolineato come quest’ultimo sia di 12 euro (anziché 32), ma ad una condizione: vale a dire che il cliente mantenga la SIM attiva per almeno 24 mesi.