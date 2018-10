TIM, Vodafone, Wind e Tre: offerte telefonia mobile per nuovi numeri e portabilità | Info costi e dettagli promozioni

Offerte telefonia mobile Wind ottobre 2018 – Anche la compagnia arancione punta con decisione su un set di soluzioni operator attack, proposte in diverse modulazioni a chi effettua la portabilità a Wind. Le offerte sono:

Wind Smart Special 5, Wind Smart Special 50, Wind Smart Special 8, Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young. Eccole nel dettaglio:

LEGGI ANCHE: WIND SMART 40: LA PROMO RIVOLTA A TUTTI

Wind Smart Special 5

La soluzione è rivolta ai clienti che provengono da alcuni Operatori virtuali. La promozione ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro, anziché 20 euro, per SIM attive per almeno 24 mesi. Al costo di attivazione va aggiunto quello per l’acquisto di una nuova SIM, pari a 10 euro.

Wind Smart Special 50

L’offerta è rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad. La promo ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind Smart Special 8

Promo rivolta ai clienti che provengono da TIM. La soluzione ha un costo di 8 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione di ‘Wind Smart Special 50’ e ‘Wind Smart Special 8’ è di 10 euro. A quest’ultimo, inoltre, va aggiunto anche quello da sostenere per l’acquisto di una nuova SIM (10 euro).

Wind All Inclusive

L’offerta ha un costo di 12 euro al mese, ma se il cliente sceglie di pagare con Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale SEPE SFF, il costo della promozione si abbassa a 10 euro al mese. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive Young

La promo è rivolta a tutti i clienti Wind Under 30. La promozione ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Se il cliente sceglie di attivare la promozione con addebito su Conto Corrente o carta di credito, Wind All’Inclusive Young avrà un costo di 9 euro al mese e comprenderà:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione delle offerte Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young è in promozione di 3 euro, anziché 19 euro per i nuovi clienti che manterranno la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario, è previsto l’addebito dei 16 euro restanti. Per addebito su Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale, il costo di attivazione è di 3 euro, anziché 30, per SIM attive almeno 24 mesi. In caso contrario, ci sarà un addebito di 27 euro. Per tutti coloro che sono già clienti Wind, il costo di attivazione è di 19 euro.

Nella quarta pagina le offerte Tre Italia […]