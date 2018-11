TIM, Vodafone e Wind, offerte per clienti Iliad | Costi e dettagli Operator Attack

Vodafone, offerta da 6,99 euro per sfidare Iliad e operatori virtuali

Tra le offerte in versione ‘Operator attack’ attive della Vodafone – in versione limitata (la promozione può chiudersi in qualsiasi momento) – ci soffermiamo su ‘Vodafone Special Minuti 50 Giga’ che ha un costo di 6,99 euro al mese ed è rivolta ai clienti che provengono da Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. La promozione e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione dell’offerta presa in esame – attivata presso i centri Vodafone aderenti – è pari a 10 euro. A quest’ultimo, inoltre, va aggiunto quello da sostenere per l’acquisto di una SIM che è di 5 euro. A tutto ciò, va sommato anche il costo della prima ricarica.

Wind, offerta da 6,99 euro per strappare clienti a Iliad e agli operatori virtuali

Anche la Wind, come TIM e Vodafone ha deciso di lanciare un’offerta in versione ‘Operator attack’ con l’obiettivo di strappare clienti a Iliad. La promozione si chiama ‘Wind Smart Special 50′ ed ha un costo di 6,99 euro al mese. Può essere attivata da tutti i clienti che provengono dall’operatore francese ed abbiano intenzione di passare all’operatore arancione. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga al mese in 4G

Il costo di attivazione dell’offerta presa in considerazione è di 10 euro (anziché di 20 euro), ma a patto che il cliente si impegni a mantenere la SIM attiva per almeno 24 mesi. Inoltre, nella promozione è incluso – senza alcun costo di attivazione – il servizio ‘SMS My Wind’ che informa il cliente delle chiamate ricevute nel momento il cui il telefono era spento, non raggiungibile, oppure quando il cliente è impegnato in un’altra conversazione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Il nostro consiglio, dunque, è quello di recarsi comunque presso un centro abilitato per verificare lo stato delle promozioni.